Адвокат оценил возможность содержания жены экс-главы Сочи с детьми в СИЗО

Адвокат Александр Валявский прокомментировал обращение супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, содержащейся в СИЗО по обвинению в посредничестве при получении взятки и растрате, с просьбой о совместном пребывании с малолетними детьми в изоляторе. По его словам, действующее законодательство — статья 30 закона №103-ФЗ — допускает такую возможность для женщин с детьми до четырех лет, однако ее реализация зависит от наличия в СИЗО специальных условий: отдельных помещений, медицинского наблюдения и соответствующего питания, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На практике, отметил адвокат, такие условия создаются крайне редко, поэтому дети, как правило, передаются под опеку родственников либо временно размещаются в социальных учреждениях. Он напомнил о прецеденте 2016 года в Новосибирске, когда беременная женщина смогла оставить новорожденного при себе в СИЗО после вмешательства правозащитников и широкой огласки в СМИ. Тем не менее подобные случаи остаются исключением и требуют значительных усилий со стороны защиты.

По мнению господина Валявского, обращение Янины Копайгородской может быть направлено не только на реализацию законного права, но и на привлечение внимания к гуманитарным аспектам ее содержания в изоляции. Конечное решение, подчеркнул он, остается за администрацией учреждения и зависит от его технических возможностей.

У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых близнецов и трехлетнюю дочь, которые потенциально могут находиться с матерью. Сейчас за младшими детьми временно присматривает 24-летний сын Давид Давлатов.

Вячеслав Рыжков