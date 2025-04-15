На Дону масштабную реконструкцию электросетей проведут до конца 2025 года

В течение 2025 года энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга» установят более 500 новых изоляторов на 14 линиях электропередачи в Ростовской области, сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основные работы проводятся на линиях электропередачи от Ростовской АЭС и Новочеркасской ГРЭС. Устаревшее оборудование заменяют новыми изоляторами отечественного производства из прочного закаленного стекла. Они отличаются особой долговечностью и простотой визуальной диагностики, уточняют в сообщении.

«Обеспечение надежного электроснабжения – это залог стабильной работы предприятий, комфортной жизни граждан и экономического роста региона»,– отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

При проведении работ монтажники установят новые изоляторы для подвески проводов и грозозащитных тросов к опорам. Своевременная замена изоляции позволит предотвратить короткие замыкания и перебои в электроснабжении потребителей.

«В Ростовской области давно назрела необходимость масштабного ремонта и строительства сетей электроснабжения. Без этого мы не сможем предоставлять жителям качественные услуги. Кроме того, регресс сетей ставит под вопрос полноценное развитие экономики региона, привлечение инвестиций и реализацию нацпроектов»,– пишет в своем телеграмм-канале глава донского региона Юрий Слюсарь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о всероссийском совещании под руководством министра энергетики России Сергея Цивилева, на котором обсуждались вопросы развития энергетической системы юга страны.

Валентина Любашенко