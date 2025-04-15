По факту массированной атаки БПЛА на Курск возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту массированной атаки БПЛА на жилой сектор в Курске ночью 15 апреля. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области Последствия атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области

В результате удара беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали — по данным врио губернатора Александра Хинштейна, шестеро из них госпитализированы. Также, как рассказал глава региона, повреждены 24 МКД, в том числе три серьезно, три частных дома и 11 машин скорой помощи. Последние получили разрушения при попадании дрона по гаражу. По данным и.о. мэра Сергея Котлярова, также повреждения установлены в 20 гражданских машинах.

«При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза»,— рассказали в СКР и добавили, что в ходе предварительного следствия установят представителей ВСУ, причастных к атаке.

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Алина Морозова