Росприроднадзор потребовал от ООО ТК «Провиантъ» убрать свалку в Саратове

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выявило несанкционированную свалку в саратовском поселке Зональный. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты обнаружили несанкционированное складирование отходов производства и потребления в ходе выездного обследования. Выяснилось, что земельным участком, на котором образовалась свалка, владеет ООО ТК «Провиантъ».

Управление указало компании на невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв. Росприроднадзор потребовал от ООО ТК «Провиантъ» ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.

Павел Фролов