В Башкирии на ежегодные гранты директорам сельских школ выделят 34,5 млн рублей

С 1 января этого года в Башкирии будут ежегодно выплачивать 50 грантов руководителям сельских школ, следует из указа главы республики Радия Хабирова. Размер одного гранта составляет 690 тыс. руб.

Правительство региона должно определить источники финансирования затрат, утвердить положение о грантах и порядок их выплаты. Тем же документом утвержден состав республиканской комиссии по присуждению грантов. Ее возглавил первый вице-премьер Урал Кильсенбаев. Заместителем председателя назначен министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин. В комиссию также войдут первый заместитель министра образования Светлана Антипина, начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин, председатель комитета Курултая республики по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин (с 2019 по октябрь 2023 года руководил министерством образования региона) и другие.

Майя Иванова