Суд в Башкирии рассмотрит дело экс-начальника отделения почты о мошенничестве

Абзелиловский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника отделения почты, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2021–2023 годах руководитель местного отделения почты под видом открытия выгодных вкладов в кредитной организации получила от 12 человек около 3,5 млн руб. Также она присвоила более 2 млн руб., полученных от продажи товаров, принадлежащих АО «Почта России».

Фигурантка уголовного дела признала вину, частично возместила причиненный ущерб на сумму более 1,6 млн руб.

Майя Иванова