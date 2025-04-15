14 апреля на дорогах Казани в трех ДТП пострадали три человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий — автомобиль сбил пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. В другом случае столкнулись два автомобиля, так как не соблюдали безопасную дистанцию во время движения, в третьем — машина опрокинулась из-за превышения скорости.

Всего за сутки поступило 224 сообщения о ДТП, из них 30 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще один — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено шесть человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов