В Татарстане на системы фотовидеофиксации на дорогах потратят 20 млн рублей

На демонтаж и установку комплексов фотовидеофиксации на дорогах в Татарстане направят 20 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года. Источник финансирования не указывается.

По договору компания-подрядчик должна будет демонтировать стационарные средства фиксации, установить новые, заменить пришедшие в негодность кабельные линии и соединительные элементы и провести полную диагностику.

Дарья Сайфиева