Оскорбившего полицейских жителя Отрадненского района Кубани осудили на 3 года

Отрадненский районный суд вынес приговор жителю хутора Садового, признав его виновным по ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении должностного лица. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вечером 20 ноября 2024 года фигурант, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, остановился у здания Дома культуры на улице Школьной. После выхода из машины он вступил в словесный конфликт с участковым, в ходе которого неоднократно оскорбил его. Прибывшим на место сотрудникам ДПС мужчина также высказал оскорбления, а в отношении одного из них, по данным следствия, применил физическую силу.

Подсудимый признал вину в полном объеме, объяснив свои действия влиянием алкоголя. Суд счел представленные доказательства достаточными и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков