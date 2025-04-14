Новые выбросы мазута нашли на пляжах Анапы

На побережье Анапы 14 апреля зафиксированы новые случаи выбросов мазута. Загрязнения обнаружены сразу на нескольких участках береговой линии — в основном речь идет о мелких фракциях нефтепродуктов и водорослях, частично пропитанных мазутом. О ситуации сообщили команды, задействованные в очистке берегов, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Сотрудники из Гулькевичского района работают на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Представители Кавказского района проводят уборку у санатория «Эллада» в Витязево. Группа из Абинского района очищает Центральный пляж Анапы, а специалисты из Мостовского района задействованы в районе детского лагеря «Приморский». Тимашевская команда фиксирует загрязнения у устья реки Можепсин.

Кроме того, информация о мазутных загрязнениях поступила от представителей Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, чьи группы распределены по разным участкам побережья между Витязево и Благовещенской.

Вячеслав Рыжков