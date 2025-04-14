Энергоавария в Майкопе оставила без света почти 900 абонентов

В Майкопе устранили последствия аварийного отключения на подстанции «Северная», из-за которого утром 14 апреля без электроснабжения остались 882 абонента и около 20 социальных объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале Майкопской ТЭЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сбои затронули жителей 47 многоквартирных и 539 частных домов на 19 улицах. Электроснабжение было полностью восстановлено к 14:15 по мск, уточнили в оперативно-диспетчерской службе.

Причины аварии не раскрываются. Сейчас подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

Анна Гречко