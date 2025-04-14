Прокуратура Крыма внесла представление главе Джанкоя после пожара на свалке

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов в Джанкое. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, а также природоохранного законодательства, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Крыма Фото: Прокуратура Крыма

По итогам проверки надзорный орган направил представления в адрес главы администрации Джанкоя, эксплуатирующей организации, а также хозяйствующего субъекта, осуществляющего временное накопление отходов на территории полигона.

По информации надзорного ведомства, муниципальные власти приступили к устранению нарушений. В настоящее время на полигоне продолжаются работы по предотвращению повторного самовозгорания.

Вячеслав Рыжков