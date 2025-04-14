Подозреваемому в хищении из сочинского депозитария продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей фигуранта уголовного дела о хищении средств из многофункционального депозитарного центра (МДЦ) в Сочи. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Конкретный срок продления не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в январе 2025 года, в Сочи был задержан исполняющий обязанности директора МДЦ. Его подозревают в хищении денежных средств клиентов учреждения. В полицию обратились 18 граждан, сообщивших о пропаже вкладов. Общий размер ущерба, по данным следствия, составил около 168 млн руб. Задержание подозреваемого прошло в рабочем кабинете, после чего он был доставлен в отдел для проведения следственных действий.

В ходе расследования оперативники обнаружили тайник в лесной местности, где была спрятана часть предполагаемо похищенных средств. Из него изъяли 600 тыс. долларов наличными. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.

Первоначально суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца, впоследствии мера пресечения продлевалась. Последнее решение принято 14 апреля.

Вячеслав Рыжков