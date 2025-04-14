В Ростове более 50% предприятий принимают пенсионеров на работу на общих основаниях

В Ростове-на-Дону каждая вторая компания принимает на работу сотрудников пенсионного возраста. К такому выводу пришли представители сервиса по подбору персонала SuperJob, проанализировав результаты собственного исследования. Факт интереса к пенсионерам аналитики объяснили дефицитом кадров и стремлением работодателей свести к минимуму отток специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Опрос ростовских предприятий сотрудники сервиса проводили с 4 марта по 9 апреля. Он показал, что в донской столице 51% компаний и организаций зачисляет пенсионеров в штат на общих основаниях. 30% респондентов ответили, что периодически принимают людей преклонного возраста на отдельные должности. Ростовчан, достигших пенсионного возраста, в основном, набирают в отрасли, «по которым больше всего ударил кадровый кризис», — водители, рабочие, инженеры, продавцы и кладовщики, следует из материалов исследования.

Кроме того, по данным SuperJob, в Ростове каждая четвертая организация давно использует практику удержания пенсионеров, а каждая десятая — только внедряет такие меры.

Для сравнения, в 2024 году в Ростове доля лояльных к пенсионерам работодателей была меньше: всего 41% компаний принимали такого сотрудника на общих основаниях.

Мария Хоперская