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На дорогах Кубани по итогам 2024 года выявили 91 аварийно опасный участок

По итогам 2024 года на территории Краснодарского края зафиксирован 91 участок с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий, из которых лишь шесть сохранились с 2023 года. Остальные очаги аварийности были выявлены впервые, передает пресс-служба региональной ГИБДД.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно критериям, в список попадают места с тремя и более однотипными авариями либо пятью и более происшествиями разного характера с пострадавшими. Из них 37 участков приходятся на федеральные трассы, 19 — на дороги регионального значения, 35 — на местные.

Наиболее аварийными признаны отрезки автодороги А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» в пределах Северского, Абинского, Крымского районов и Новороссийска, где произошло 30 аварий, унесших жизни восьми человек. На трассе А-290 «Новороссийск — Керчь» зафиксировано 18 инцидентов, на А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» — 24. На М4 «Дон» в границах Кущевского, Динского, Туапсинского районов и Геленджика — 16 ДТП. На трассе Р-217 «Кавказ» в районе Армавира и соседних муниципалитетов отмечено 13 происшествий, в которых погибло 10 человек.

В числе других аварийных направлений — трассы «Краснодар — Ейск», «Славянск-на-Кубани — Крымск», «Краснодар — Кропоткин — граница Ставрополья», а также маршруты в Курганинском и Новокубанском районах. На улицах и дорогах местного значения очаги аварийности выявлены в 18 муниципалитетах, включая Краснодар, Сочи, Армавир и Новороссийск.

Вячеслав Рыжков

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