За сутки донские спасатели дважды выезжали на возгорания сухой травы

За прошедшие сутки донские пожарные дважды выезжали на возгорания сухой растительности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Чувашской Республике Фото: МЧС по Чувашской Республике

«За сутки 13 апреля 2025 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали: шесть техногенных пожаров, два возгорания сухой растительности, приняли участие в ликвидации восьми ДТП»,– сообщил источник.

К устранению всех видов ЧС были привлечены 108 специалистов и 22 единицы техники.

Валентина Любашенко