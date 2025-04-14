В Екатеринбурге будут судить тренера за насилие в отношении девочки

Кировский районный суд Екатеринбурга на закрытом заседании рассмотрит уголовное дело тренера-преподавателя по плаванию, который обвиняется в действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется в 34 преступлениях по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, которые были совершены в отношении девочки, которой еще не исполнилось 14 лет, а также еще в двух преступлениях по п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ, совершенных в отношении несовершеннолетней.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал патологоанатома детской больницы №9 Сергея Окладникова по обвинению в изнасиловании 12-летней. По словам источника «Ъ-Урал», он предложил девочке устроить ритуальное бракосочетание, на что она согласилась и добровольно вступила с ним в половую связь.

Ирина Пичурина