В порту Туапсе запретили к ввозу партию гвоздики из-за вредителя

В морском порту «Туапсе» при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии срезов гвоздики из Турции, насчитывающей 8 тыс. единиц, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили живых имаго западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), признанного карантинным вредителем на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Факт заражения был подтвержден заключением ФГБУ «ВНИИКР» о фитосанитарном состоянии продукции. Во избежание распространения вредоносного объекта по территории страны ввоз данной партии был запрещен.

Вячеслав Рыжков