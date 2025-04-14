Главу Железнодорожного района Ульяновска перевели на пост первого заммэра

Исполняющим обязанности первого заместителя главы Ульяновска назначен Алексей Онищенко, до этого занимавший пост заместителя мэра — главы Железнодорожного района Ульяновска. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр пояснил, что Алексей Онищенко будет курировать вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства, строительства, благоустройства «и другие важные направления». Он также сообщил, что временно исполнять обязанности главы администрации Железнодорожного района будет Алмаз Иматдинов.

Алексей Онищенко родился 18 января 1984 года, в 2006 году окончил радиотехнический факультет Ульяновского государственного технического университета по специальности «радиотехника». В 2007-2009 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ. 2010-2014 годах был начальником организационного управления администрации города Ульяновска. В 2018 году он занимал должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам ООО «Премиум Технология», затем был советником главы города. Прошел президентскую программу по подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ. С 2020 года возглавлял администрацию Железнодорожного района Ульяновска. Женат, воспитывает сына.

Андрей Васильев, Ульяновск