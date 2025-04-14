В Ульяновской области нашли только одного из пропавших с моторной лодки парней

Инцидент произошел 13 апреля в Чердаклинском районе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Поздно вечером на пульт оперативных служб поступило сообщение о пропаже двух молодых людей, которые отправились от турбазы «Лесная быль» в Ивановский залив на моторной лодке.

«Один из парней был найден на берегу и передан сотрудникам скорой медицинской помощи»,— заявили в ведомстве.

Судьба второго мужчины пока остается неизвестной.

Алексей Алексеев