В начале года на Кубань на 20% сократился импорт киви

Импорт киви в Краснодарский край с начала 2025 года составил 419 т, что на 20% ниже показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем поставок достигал 525 т. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, снижение импорта зафиксировано на фоне ограниченного числа поставщиков — в нынешнем году продукцию в регион ввозили две компании. Основными странами-экспортерами выступили Турецкая Республика и Исламская Республика Иран.

Вячеслав Рыжков