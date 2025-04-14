В Оренбуржье суд рассмотрит дело преступной группы, организовавшей оказание интимных услуг

В Ленинский районный суд Орска направлено уголовное дело в отношении 8 местных жителей. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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Им инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой с применением насилия и с угрозой его применения) ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами) и п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения).

По версии следствия, житель Орска в 2017 году создал организованную группу для получения доходов от оказания девушками услуг интимного характера. К деятельности он привлек своих знакомых, распределив между ними криминальные роли. Злоумышленники вовлекли в занятие проституцией шесть девушек, пообещав стабильный заработок. Трех из них «принуждали продолжать заниматься незаконной деятельностью посредством угроз и применения насилия».

Сотрудники полиции задержали обвиняемых в апреле 2024 года.

Руфия Кутляева