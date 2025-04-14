Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Грачевском округе. ДТП произошло на трассе Ставрополь-Минеральные Воды рядом с селом Бешпагир, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительным данным, 20-летняя водитель автомобиля "Лада Калины", выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу автомобилю Honda, двигавшемуся по главной»,— рассказал командир отделения ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России Грачевский Александр Жинкин.

В результате аварии травмы получили водитель, трое ее пассажиров в возрасте 42, 29 и 17 лет, а также 63-летняя пассажирка Honda — жительница Москвы. Водитель иномарки не пострадал.

Установлено, что девушка, управлявшая отечественным автомобилем, получила водительское удостоверение около полутора лет назад и за это время пять раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Николай Аксенов