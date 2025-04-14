Ночью над Черноземьем сбили 14 БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 52 беспилотника, в том числе десять над Орловской областью, три — над Курской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате ночных атак никто не пострадал. Однако незначительные повреждения получили несколько жилых домов в Дмитровском районе. На местах работают оперативные службы.

Курские власти подтвердили данные оборонного ведомства. Из сообщений регионального оперштаба следует, что за ночь в области пять раз объявляли и отменяли ракетную опасность. Также с 19:03 13 апреля до 4:59 14 апреля действовала опасность атаки БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью ВСУ сбросили взрывные устройства с дрона на частное домовладение в Волоконовском районе. В результате пострадала мирная жительница, ее отправили в больницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова