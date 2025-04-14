Продажи энергетических напитков на Ставрополье увеличились на 4%

В первом квартале 2025 года средний чек покупки энергетических напитков в Ставропольском крае достиг 254 руб., что на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество приобретений энергетиков выросло на 4%, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По мнению экспертов, увеличение продаж энергетиков связано с общим ростом потребления безалкогольных напитков в России. Также на повышение официальных продаж и легализацию рынка повлияло внедрение новых требований в системе цифровой маркировки товаров.

С 1 марта 2025 года в России действует закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Регионы могут самостоятельно определять объекты, где реализация таких напитков запрещена, а также устанавливать ограничения по времени и местам продаж. Согласно нормативу, продавец обязан отказать покупателю в продаже, если сомневается в его совершеннолетии и документ, подтверждающий возраст, не предъявлен.

Кроме того, 10 апреля в Госдуму внесен законопроект, по которому реклама тонизирующих напитков и энергетиков должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.

Николай Аксенов