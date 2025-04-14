На Ставрополье объявили аукцион на капремонт 43 многоквартирных домов

Ставропольский фонд капитального ремонта объявил четыре аукциона по поиску подрядных организаций для проведения работ в 43 многоквартирных домах. Ремонт затронет 29 зданий в Ставрополе и 14 в Кисловодске, сообщают в ФКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документации, планируется модернизировать 52 конструктивных элемента: 24 кровли, один фасад и 27 внутридомовых инженерных систем, включая водоснабжение, водоотведение, электросети и теплоснабжение. Общая стоимость контрактов превысит 250 млн руб.

«Система устроена не ради бюрократической прозрачности как таковой, а во имя того, чтобы каждый вложенный рубль работал на надёжность и долговечность зданий. Репутация подрядчика важна, но решающее значение имеет контроль. Даже самый опытный исполнитель должен понимать: его работу оценивают профессионалы»,— отметил генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко.

Подача заявок на участие завершится 17 апреля . Все тендеры проводятся в электронном формате с привлечением компаний из реестра квалифицированных подрядчиков, что минимизирует риск участия неподготовленных исполнителей.

Николай Аксенов