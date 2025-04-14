В Качканаре в колонию на 10 лет отправили распространителя метадона

Городской суд Качканара (Свердловская область) отправил на 10 лет в исправительную колонию строгого режима участника преступной группы по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщили в свердловской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что не позднее мая 2024 года неустановленное лицо создало преступную группу для незаконного сбыта наркотиков в разных регионах России. Осужденный 41-летний иностранный гражданин стал межрегиональным курьером этой группы. В мае он прибыл на автомобиле в Ленинградскую область, забрал из тайника более 787 граммов метадона и направился в Свердловскую область для сбыта. 16 мая его задержали сотрудники полиции на 232 км трассы Качканар — Верхняя Тура и изъяли наркотик.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в марте сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу мини-завода по производству синтетических наркотиков на территории Режа и прилегающего района. Вещества изготавливались и хранились для дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика.

Ирина Пичурина