В Башкирии учредят День работника сферы молодежной политики

На ближайшем заседании в конце апреля депутаты Курултая Башкирии планируют принять в окончательном чтении проект закона об установлении нового профессионального праздника — День работника сферы молодежной политики, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Праздник планируется отмечать ежегодно в День молодежи — последнюю субботу июня. «Специалисты в этой области без преувеличения участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи»,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев.

Сейчас в Башкирии 68 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров и клубов. В них работают около 1,5 тыс. специалистов по работе с молодежью.

Майя Иванова