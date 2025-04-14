В малом и среднем бизнесе на Кубани заняты 1,3 млн человек

В Краснодарском крае численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства достигла почти 1,3 млн человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, каждый пятый житель Кубани работает в сегменте МСП, включая самозанятых, индивидуальных предпринимателей и наемных сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в 2024 году превысило 308 тыс., что на 41,5 тыс. больше по сравнению с 2014 годом. Глава региона отметил, что бизнесу в крае доступны 210 мер поддержки, и их адаптация продолжается. Малое и среднее предпринимательство формирует 87,4% от общего числа хозяйствующих субъектов, при этом 77,7% приходится на индивидуальных предпринимателей. В регионе зарегистрировано свыше 606 тыс. самозанятых — плановые показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в этом сегменте перевыполнены в 11,3 раза.

С 2025 года проект интегрирован в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». По числу МСП, самозанятых и уровню занятости в секторе Кубань сохраняет лидирующие позиции в ЮФО.

Вячеслав Рыжков