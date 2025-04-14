Мясник из Армении ударил ножом жителя Пушкина в ресторане «Альпенхаус»

Вечер в ресторане «Альпенхаус» на Южной дороге закончился для 23-летнего жителя города Пушкин визитом в травмпункт, сообщает «Фонтанка». Медики диагностировали у молодого человека колото-резаную рану левой половины грудной клетки, после чего отвезли потерпевшего в больницу №38.

Полицейские в свою очередь задержали 49-летнего уроженца Армении, работающего мясником в одном из городских супермаркетов. Выяснилось, что в ходе внезапно возникшего конфликта он ударил жителя Пушкина ножом. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жрица любви угрожала полицейским ножом во время задержания в центре Петербурга.

Андрей Маркелов