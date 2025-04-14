В Тольятти электросети обслуживались с нарушениями

Выявлены нарушения при обслуживании электросетей в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что обслуживающая организация ненадлежащим образом содержала трансформаторные подстанции на указанной территории. В связи с этим руководителю АО «ОРЭС-Тольятти» было внесено представление.

Кроме того, в отношении заместителя начальника Центрального сетевого района АО «ОРЭС-Тольятти» было возбуждено административное дело о нарушении правил пользования электроэнергией и устройства электроустановок (ст. 9.11 КоАП РФ). Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

После этого провели ревизию и техобслуживание электростанций и сетей. Нарушения были устранены.

Георгий Портнов