Кубань на 38-м месте в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Краснодарский край занял 38-е место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса. По данным исследования РИА Новости, среднемесячные расходы на душу населения на Кубани составили 59,7 тыс. руб., а рост потребительского спроса в 2024 году достиг 7%.

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Лидером рейтинга стала Адыгея (42,3 тыс. руб., или +20,7%). Аутсайдером оказался Севастополь, где зафиксировано снижение динамики потребления на 5,2% (25,3 тыс. руб.)

Исследователи оценивали изменение объема потребительских трат, скорректированных на инфляцию. Методика расчета среднедушевых ежемесячных затрат включала агрегирование сведений по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам граждан на общепит. Полученные показатели нормировались на численность жителей региона.

Аналитики отмечают, что в целом по России спрос увеличился на 6,4% за 2024 год, что превышает показатель 2023 года (6,2%).

Наталья Решетняк