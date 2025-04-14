Площадь тления на полигоне в Новороссийске сократилась до 100 квадратных метров

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 100 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным на вечер 13 апреля, в ликвидации возгорания задействовано 12 человек и девять единиц техники. Для тушения пожара отсыпано свыше 81 тыс. кубометров грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Пожар на свалке начался 13 марта 2025 года и продолжается до сих пор. Изначально пламя охватило территорию в 2,5 тыс. кв. м.

Мусорный полигон на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», принимает отходы из Новороссийска и Геленджика. Свалка рассчитана на прием 160 тыс. т мусора в год. По информации Росприроднадзора, ее вместимость была исчерпана еще в мае 2023 года, в связи с чем ведомство планировало закрыть объект. Местные власти приняли решение о реконструкции полигона. В начале апреля 2025 года ООО «Терра-Н» объявило тендер на проведение реконструкции на сумму 1,1 млрд руб.

Наталья Решетняк