В Ульяновске признаны недействительными контракты на дорожный ремонт на 6,8 млн рублей

Удовлетворен иск прокуратуры о признании недействительными муниципальных контрактов на ремонт дорог стоимостью более 6,8 млн руб. в Ульяновске. Решение принял региональный арбитражный суд. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в 2021-2022 году управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска заключило с ООО «Техсвязьсервис» 16 договоров на ремонт однотипных элементов улично-дорожной сети. Стоимость работ составила 6,8 млн руб.

Однако на момент проверки заказчик выплатил подрядчику указанную сумму за фактически выполненный ремонт. При этом контракты были заключены в обход конкурентных процедур, выяснила прокуратура.

В связи с этим контрольный орган обратился в суд и потребовал признать договоры недействительными. Арбитраж удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Техсвязьсервис» свыше 6,8 млн руб.

Георгий Портнов