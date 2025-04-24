Минусы новых дорожных штрафов

На мой взгляд, увеличение размера штрафов, конечно же, повлечет повышение водителями своей дисциплины на дороге, поскольку плата за ее нарушение существенно возрастет. Но, на мой взгляд, это скорее будет выражаться в том, что водители будут тщательно отслеживать местонахождение камер и стараться соблюдать правила перед ними. Вряд ли это существенно повлияет на статистику ДТП, поскольку ужесточение ответственности не повлияет на внимательность водителей, качество дорог и организацию дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров

Фото: Предоставлено «А.Лигал» Директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров

Фото: Предоставлено «А.Лигал»

Впрочем, предыдущий размер штрафов был установлен федеральным законом от 23 июля 2013 года (№196-ФЗ), то есть 12 лет назад. Одной из причин роста штрафов в 2025 году является необходимость их актуализации с учетом инфляции.

Юрий Александров, директор юридической компании «А.Лигал»