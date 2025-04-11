Министр экономического развития РФ отметил рост бронирований в Крыму

В летний сезон 2025 года в России ожидается до 48 млн туристических поездок, что превышает показатели прошлого года на 3,6 млн. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по туризму.

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По оценкам ведомства, наибольшая доля прироста придется на традиционно востребованные направления. Существенное увеличение бронирований отмечено в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.

Данные прогноза направлены в Минтранс для возможной корректировки летнего расписания перевозчиков. Министерству поручено обеспечить координацию с авиакомпаниями и РЖД, чтобы избежать транспортных узких мест на фоне ожидаемого роста туристического трафика. Господин Решетников подчеркнул, что мониторинг ситуации будет продолжен в рамках правительственного механизма инцидентного реагирования.

Вячеслав Рыжков