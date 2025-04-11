Оборот розничной торговли на Кубани вырос на 10% в начале 2025 года

В январе—феврале 2025 года оборот розничной торговли Краснодарского края составил 447,5 млрд руб., что на 10,1% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. По данному показателю Кубань входит в пятерку лидирующих регионов России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В структуре торговли 93,9% оборота приходится на магазины и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков. Доля розничных рынков и ярмарок составляет 6,3%, что превышает среднероссийский показатель на 3,5%.

«Это говорит о расширении спроса как на товары первой необходимости, так и на продукцию, улучшающую качество жизни. Кроме того, предприятия розничной торговли перечислили в бюджет региона 3,5 млрд руб.»,— отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

По словам эксперта, рост налоговых поступлений на 1,1% создает дополнительные финансовые возможности для развития социальной инфраструктуры и укрепления региональных программ.

Господин Куринный подчеркнул, что сейчас наблюдается небольшое снижение спроса на продовольственные товары. Вместе с тем продажи непродовольственной группы демонстрируют положительную динамику.

Анна Гречко