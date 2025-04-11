«Уральские авиалинии» прокомментировали сообщения о незаконных сборах в Сочи

В авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировали сообщения прокуратуры и появившиеся в СМИ публикации о незаконных сборах в аэропорту Сочи. В пресс-службе компании заявили, что не имеют прямого отношения к агенту, который самостоятельно установил сбор в размере 600 руб. и взимал его с пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Агент по поручению авиакомпании выполнял представительские функции в аэропорту Сочи. В настоящий момент авиакомпания проводит служебную проверку деятельности агентства для выяснения всех обстоятельств дела», – сообщили в пресс-службе.

Как писал «Ъ-Кубань», Уральская транспортная прокуратура выяснила, что с января 2025 года агентство систематически взимало 600 руб. платы за оформление дополнительных услуг авиакомпании. В надзорном органе заявили, что действия агента не имеют обоснования и нарушают права потребителей.

Вячеслав Рыжков