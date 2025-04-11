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Отопительный сезон в Ростове завершится 15 апреля

Глава Ростова Александр Скрябин подписал постановление об окончании отопительного периода 2024-2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале градоначальника.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он пояснил, что со следующей недели по прогнозам Ростовского Гидрометцентра в регионе установится нормативная среднесуточная температура воздуха.

В связи с этим 15 апреля в Ростове будет завершен отопительный период, сообщил господин Скрябин.

По его словам, городской департамент ЖКХ и ресурсоснабжающие организации уже начали подготовку к следующему отопительному периоду, занимаясь устранением проблем, выявленных в зимний период.

Сергей Иванов

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