Отопительный сезон в Ростове завершится 15 апреля

Глава Ростова Александр Скрябин подписал постановление об окончании отопительного периода 2024-2025 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он пояснил, что со следующей недели по прогнозам Ростовского Гидрометцентра в регионе установится нормативная среднесуточная температура воздуха.

В связи с этим 15 апреля в Ростове будет завершен отопительный период, сообщил господин Скрябин.

По его словам, городской департамент ЖКХ и ресурсоснабжающие организации уже начали подготовку к следующему отопительному периоду, занимаясь устранением проблем, выявленных в зимний период.

Сергей Иванов