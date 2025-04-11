«Воронежстальмост» ушел в убытки в 2024 году

Производитель мостовых конструкций АО «Воронежстальмост» завершил 2024 год с чистым убытком в 167 млн руб. Согласно бухгалтерской отчетности компании, 2023 год предприятие отработало чистой прибылью в 157 млн руб. Выручка общества за год сократилась на 33%: с 11 млрд до 7,5 млрд руб.

Также в 2024 году «Воронежстальмост» получил убыток от продаж в 69 млн руб. 2023 год завод завершил с прибылью в 496 млн руб. Себестоимость продаж снизилась на 32,1%: с 9,8 млрд до 6,6 млрд руб.

При этом предприятие на 20% увеличило дебиторскую задолженность (с 1,1 до 1,3 млрд руб.) и на 4% снизило кредиторскую (с 2,5 до 2,4 млрд руб.)

В начале апреля стало известно, что арбитражный суд Ярославской области не стал взыскивать 160,4 млн руб. в пользу бывшего акционера «Воронежстальмоста» ООО «Вук-сервис». В эту сумму компания оценила убытки от продажи акций предприятия в 2018 году.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова