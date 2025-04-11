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«Мостотрест» показал обновленный лестничный спуск в подземный переход на Савушкина

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» обновили лестничный спуск № 5 подземного пешеходного тоннеля на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной в Приморском районе Петербурга. Фотографиями реконструированного объекта в ведомстве поделились 11 апреля.

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Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Как уточняется в сообщении, за время эксплуатации перехода гранитная облицовка спусков пришла в аварийное состояние — гранитные плиты и ступени сместились, на них появились трещины и ржавые пятна. Также страдает гранитная облицовка и от многократного удаления надписей и граффити.

В настоящий момент стены и парапет обновленного лестничного спуска облицованы новыми плитами, смещенные и подвижные ступени лестницы приведены в нормативное состояние.

Всего в подземном переходе на Савушкина шесть лестничных спусков, ремонт четырех из них был выполнен в 2023-2024 годах. Последний, шестой спуск планируется восстановить до конца этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Московском проспекте также начали обновлять спуски подземного перехода, ведущего к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы.

Андрей Цедрик

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