Подростков в Сочи осудят по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Сочи перед судом предстанут двое несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере. Следственным отделом по Центральному району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, по которому подростки обвиняются в 11 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием Интернета и группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2025 года 16-летний обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер и привлек своего 17-летнего знакомого для сбытовой деятельности. В соответствии с распределенными ролями, неустановленное лицо должно было приобрести наркотики и передать их фигурантам через тайник-закладку для дальнейшей реализации в Сочи. Обвиняемые расфасовывали наркотики и определяли места для бесконтактной продажи. 14 января 2025 года их деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Материалы дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство и направлены в другой правоохранительный орган. В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. С учетом собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Вячеслав Рыжков