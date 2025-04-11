Еще одна новая донская винодельня будет выпускать 250 тысяч бутылок в год

Мощность нового винодельческого комплекса в х. Старозолотовский Ростовской области составит около 250 тыс. бутылок в год. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на директора ООО «Старозолотовское» Елену Скирдину. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Елена Скирдина рассказала, что в 2025 году на объекте будет заложено около 100 га виноградников автохтонных сортов. На участках планируют высадить белые сорта винограда «пухляковский», «сибирьковый» и «кумшацкий». Основной выращиваемой культурой станет сорт «красностоп золотовский».

Весной началась работа по оформлению архитектурной концепции винодельни, учитывающей производственные и эстетические аспекты, экстерьер и интерьер построек, а также установка приобретенного винодельческого оборудования. Проект винодельни в Старозолотовском является частью «Этно-хутора Старозолотовский», основанный семьей Узденовых, пояснила директор «Старозолотовского».

Продавать свою продукцию собираются на территории Ростовской области через розницу и фирменные магазины.

Валентина Любашенко