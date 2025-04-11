Российские и иностранные садоводы обсудили инновации на форуме в Геленджике

В Геленджике 10–11 апреля проходит четвертый международный форум «Абрикос 2025», в ходе которого российские садоводы обсудили перспективы развития инноваций в сельском хозяйстве, а также ключевые вопросы, связанные с выращиванием, хранением, переработкой и реализацией фруктовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

В этом году основным акцентом форума стало обсуждение текущего состояния и будущего российского садоводства. В рамках деловой программы первого дня мероприятия участники рассматривали новые методы выращивания плодовых деревьев, эффективные способы борьбы с болезнями растений, а также внедрение роботизированных технологий для уборки и переработки урожая.

Особое внимание было уделено экологическому земледелию и снижению углеродного следа в сельском хозяйстве. Обсуждения этих и других тем продолжились и на второй день форума.

Форум собрал более 300 участников из России, стран СНГ, Европы и Азии, среди которых были ученые, фермеры, производители садоводческой продукции и представители органов власти.

Вячеслав Рыжков