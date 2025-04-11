Кубанские депутаты поддержали 11 федеральных законопроектов

Депутаты Заксобрания Краснодарского края на внеочередной 57-й сессии рассмотрели 14 законопроектов. 11 из них получили поддержку депутатов, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Среди одобренных — инициативы по внесению изменений в Трудовой, Семейный, Земельный и Градостроительный кодексы, а также в КоАП РФ и законы, регулирующие сферу образования, здравоохранения, обязательного медстрахования, оборота закиси азота и развития федеральной территории Сириус. Поддержку получил и новый закон о регулировании деятельности по разработке и распространению видеоигр.

В частности, депутаты одобрили поправки в статью 261 Трудового кодекса, которые уточняют гарантии при увольнении для единственного кормильца в многодетной семье. Позитивную оценку также получили изменения в статью 42 закона «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся расширения перечня лиц, имеющих право на комплексную психолого-педагогическую и социальную помощь. Поддержаны и меры по усилению административной ответственности за повторные правонарушения на воздушном транспорте.

Кроме того, кубанские депутаты одобрили поправки в Земельный кодекс и закон, регулирующий особенности зонирования территорий с особыми условиями использования.

«Поддержанные нами законопроекты — это хорошо проработанные документы, ориентированные на совершенствование правоотношений в различных отраслях экономики и социальной сферы. Уверен, в скором времени они обретут статус полноценных федеральных законов и будут работать на благо всех россиян»,— прокомментировал решение депутатов спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин