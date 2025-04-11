Ростовчане чуть не лишились дома из-за возгорания самоката

В Ростове загорелся частный дом. Происшествие случилось из-за короткого замыкания аккумулятора электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как рассказывают спасатели, когда возник огонь, хозяев дома не было. Они ушли, поставив аккумулятор на зарядку.

Для устранения последствий возгорания пришлось отправить команду из 20 пожарных и пять спецмашин. К тому времени огонь охватил уже 20 кв. м строения.

Уточняется, что беспечные владельцы самоката проживают в доме на ул. Делегатской.

Сергей Иванов