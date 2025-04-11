Ростовчане чуть не лишились дома из-за возгорания самоката
В Ростове загорелся частный дом. Происшествие случилось из-за короткого замыкания аккумулятора электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Как рассказывают спасатели, когда возник огонь, хозяев дома не было. Они ушли, поставив аккумулятор на зарядку.
Для устранения последствий возгорания пришлось отправить команду из 20 пожарных и пять спецмашин. К тому времени огонь охватил уже 20 кв. м строения.
Уточняется, что беспечные владельцы самоката проживают в доме на ул. Делегатской.