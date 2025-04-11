Сотрудников на удаленку отправили более 40% ростовских компаний

Удаленный режим работы практикуется в четырех из десяти компаний Ростова-на-Дону. При этом, дистанционно трудятся менее 10% штатных сотрудников. Об этом сообщили представители сервиса по подбору персонала SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, 44% предприятий донской столицы разрешают своим сотрудникам работать из дома. Для сравнения, только в 6% ростовских компаний разрешают специалистам работать из-за рубежа.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 39% менеджеров по персоналу. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 23%). На третьем — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (18%).

Валентина Любашенко