Жителя Ленобласти задержали у карьера Запстрой за полкило мефедрона

Возле карьера Запстрой в Ленобласти, недалеко от СНТ «Хутор» Лесколовского сельского поселения, был задержан местный житель, у которого при досмотре обнаружили 11 свертков с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находился мефедрон, сообщили в региональном ГУ МВД.

Общая масса изъятых наркотиков — 500,2 грамма. Теперь задержанный является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что свыше 43 кг мефедрона изъяли из «лаборатории» в Невском районе.

Дарья Астанина