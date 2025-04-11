Из-за ДТП на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка

Утром в пятницу, 11 апреля, на Восточном обходе Краснодара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Из-за этого на участке дороги образовалась большая пробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 34-летний водитель, управлявший транспортным средством марки DNGF0H, при перестроении на участке автодороги М-4 «Дон» в направлении улицы Уральской не предоставил преимущество в движении автомобилю FAW под управлением 24-летнего водителя. В результате столкновения транспортное средство виновника аварии опрокинулось на правый бок.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках проводимой процессуальной проверки.

Вячеслав Рыжков