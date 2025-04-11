В Ростове объектов культнаследия стало больше на 38%

В реестр объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области в 2024 году вошли 100 памятников архитектуры, на 38% больше года предыдущего, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на регкомитет по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди 100-а объектов, представляющих ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, науки и техники, включенных в прошлом году в реестр, 1— имеет статус местного значения, 78 — регионального значения, 21 — федерального значения и 15 объектов археологического наследия.

«Комитетом на 2025 года запланирована работа по организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях рассмотрения работы о включении в реестр новых объектов культурного наследия»,— рассказали в ведомстве.

Согласно утвержденного в 2025 году реестра, на территории Ростовской области находится 9 тыс.745 ОКН, включенных в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Из них: 8160 единиц имеют статус федерального значения, 1584 единицы признаны ОКН регионального значения, 4 единицы имеют особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Валентина Любашенко